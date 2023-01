Centenas de papagaios do mar arrojaram há cerca de 10 dias em várias praias portuguesas. Segundo os biólogos, tratou-se de um evento único envolvendo uma espécie vulnerável que vive em colónias no Atlântico Norte.

Os poucos sobreviventes, 19, estão no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, em Ílhavo. Quando lá chegaram, tiveram de ser entubados para se alimentarem. Agora já comem sem esforço e voltaram a nadar. Os progressos estão à vista.

Os biólogos e os veterinários do Centro de Recuperação de Animais Marinhos procuram respostas. O arrojamento massivo destas aves ainda não tem uma explicação. Coincidiu com uma tempestade, mas os papagaios do mar estão habituados a resistir a situações extremas.

Os papagaios do mar são uma espécie classificada como vulnerável.