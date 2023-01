Uma viatura ligeira foi, este domingo, abalroada por um comboio na Linha do Minho, em São Pedro da Torre, Valença.

Deste acidente resultou um ferido grave, que foi desencarcerado e transportado para o hospital de Braga.

O helicóptero do INEM chegou a ser ativado e aterrou no campo de futebol de Vila Nova de Cerveira, mas por motivos de saúde da vítima as autoridades deliberaram que deveria ser transportado de ambulância para o hospital.

O acidente ocorreu numa passagem de nível com sistema automático de meia cancela. A Infraestruturas de Portugal garante que o sistema estava a funcionar normalmente.

No comboio seguiam entre três a quatro pessoas, que não sofreram ferimentos. A CP assegurou o transporte destes passageiros em táxis.

Para o local foram destacadas 13 viaturas, 37 operacionais, um helicóptero e uma equipa de psicólogos.