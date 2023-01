Demite-se subdiretora-geral da DGAV, arguida num processo de corrupção

"Aceitei hoje o pedido de demissão apresentado por Luísa Sá Gomes, subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada", lê-se numa nota assinada pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.