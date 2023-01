Oito meses depois de ter desaparecido da casa onde vivia com os pais, a jovem Luana, de 16 anos, foi encontrada esta terça-feira. A Polícia Judiciária (PJ) garante que estava "bem" e admite que a menor teria “um relacionamento” com o suspeito, agora detido.

Luana saiu para ir à escola e não mais foi vista

No manhã do dia 30 de maio de 2022, Luana Pereira saiu de casa para ir à escola. Despediu-se da mãe mas nunca mais foi vista.

Poucos dias depois, no programa Casa Feliz da SIC , a mãe Paula apelou a que a filha voltasse para casa. "Filha, se estiveres a ver isto, por favor diz alguma coisa ou volta para casa. O pai e a mãe estão muito angustiados. Volta filha, nós amamos-te muito”. Mas Luana nada disse.

Mais tarde, no final de julho, no programa Linha Aberta da SIC , a mãe Paula revelou mais pormenores e explicou o porquê de a adolescente estar sinalizada na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Durante a pandemia, a filha “faltava às aulas online”.

Garantindo que não notou nada de estranho no comportamento da filha, Paula disse não saber qual o motivo do desaparecimento mas admitiu estar relacionado com “o facto de a filha jogar online com outras pessoas”.

“Creio que foi através dos jogos online que a pessoa em questão fez o favor de me tirar a minha filha”, disse Paula em julho de 2022 em declarações ao Linha Aberta.

Uma ligação que aparentemente, e de acordo com o comunicado divulgado hoje pela PJ, parece confirmar-se.