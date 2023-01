Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, esta terça-feira, que irá enviar para o Tribunal Constitucional (TC) o diploma que regula as Ordens Profissionais. O anúncio foi feito em declarações aos jornalistas.

O Presidente da República respondia sobre a decisão do TC sobre o diploma da eutanásia. Esta segunda-feira, os juízes do Constitucional voltaram a declarar a “inconstitucionalidade” do diploma aprovado pelo Parlamento.