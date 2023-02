A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) avançou com um pré-aviso de greve nacional para os dias 8 e 9 de março. Em causa está o facto de a tutela insistir em apresentar “medidas paliativas”. Este anúncio surge após uma reunião com secretário de Estado da Saúde e os sindicatos do setor, realizada esta quarta-feira.

“As negociações com o Ministério da Saúde têm sido prolongadas no tempo, a um ritmo demasiado lento, onde se acumulam os pedidos de adiamento de reuniões e escasseiam as propostas por parte da tutela. Por outro lado, os sindicatos médicos têm feito o seu trabalho de forma responsável, cumprindo prazos e apresentado as suas propostas”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Vincando que “sempre assumiu uma posição dialogante e disponível”, a FNAM contesta a resposta do Ministério da Saúde que, diz, “tem sido evasivo e tem apresentado medidas paliativas, através da recém-criada Direção Executiva do SNS, à revelia das negociações com os sindicatos”.

O que reivindicam os médicos? Duas medidas que classificam como “estruturais” e fundamentais: - valorizar a carreira médica, “negociando novas grelhas salariais”, e - dignificar as condições de trabalho dos médicos, para “garantir cuidados de saúde de qualidade para a população”.