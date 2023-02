O Presidente da República deixou, esta quarta-feira, um aviso aos professores. Se a greve se prolongar por mais tempo, os docentes arriscam perder a "simpatia" da opinião pública. Além disso, e na véspera de nova ronda de negociações entre Governo e sindicatos, Marcelo Rebelo de Sousa alertou que não há mais tempo: “qualquer dia estamos a meio do ano letivo e solução ainda não aconteceu”.

À saída de um evento no antigo Picadeiro Real, em Lisboa, o chefe de Estado comentou a situação da greve dos professores, mantendo-se distante mas apelando a um entendimento entre as partes.

“Vai haver esta semana mais uma reunião, daquilo que percebi (…) as questões estão definidas. Umas mais fáceis de resolver porque são parcelares, outras mais de fundo, como a questão do tempo, que também envolve um equilíbrio entre os mais antigos e menos antigos, que têm posições diferentes. Tudo isso tem que ser ponderado para encontrar soluções que não agravem desigualdades e permitam ir superando desigualdades que se acumularam ao longo do tempo"; vincou Marcelo.