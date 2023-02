Nova esperança na luta contra o cancro: o novo centro de endoscopia avançada do Hospital Pedro Hispano

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, conseguiu montar uma unidade de excelência de endoscopia avançada, com o apoio de um empresário e mecenas português. Desta forma, o Serviço Nacional de Saúde ganhou a mais moderna tecnologia ao dispor dos doentes e dos profissionais de saúde que tratam o tubo digestivo.

O novo centro de excelência de endoscopia avançada recebeu o nome do mecenas que acreditou neste projeto do SNS. O empresário Carlos Moreira da Silva investiu na nova unidade e espera incentivar outros com o seu exemplo.

O gastrenterologista Francisco Baldaque aceitou o desafio do anterior diretor de serviço e regressou a Portugal para dirigir esta unidade.

O médico regressou da Suécia, do prestigiado Instituto Karolinska, mas continua a ir a Estocolmo, uma semana por mês, para tratar doentes e acompanhar alunos de doutoramento.

Profissionais de todo o país podem fazer formação na nova unidade

Neste novo centro, médicos e enfermeiros de todo o país podem fazer formação em novas técnicas de endoscopia para remoção de tumores iniciais do tubo digestivo, que há pouco tempo exigiam tratamento cirúrgico.

Certamente, muito doentes com cancros precoces do esófago ou do estômago vão beneficiar deste serviço no Hospital Pedro Hispano.