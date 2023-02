O Governo vai propor a nomeação do general Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), com efeitos a partir do dia 1 de março de 2023, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

"Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, a nomeação do General José Nunes da Fonseca como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com efeitos a partir do dia 1 de março de 2023", lê-se no documento.

O general Nunes da Fonseca é atualmente chefe do Estado-Maior do Exército, cargo que lembra o Governo assumiu a 19 de outubro de 2018.

O mandato do atual CEMGFA, Almirante António Silva Ribeiro, termina no dia 1 de março de 2023, data em que completa o período máximo de mandato permitido por lei, que se iniciou em 1 de março de 2018 e foi prorrogado em 2021.

Quem é general José Nunes da Fonseca

Nasceu em Mafra, em 1961, e ingressou na Academia Militar em 1979. Tem a licenciatura em Ciências Militares (Engenharia) e o mestrado em

Engenharia Militar da Academia Militar. É casado e tem duas filhas.

Do seu currículo fazem ainda parte os cursos de Defesa NBQ e de Operações Irregulares, o Curso de Vias de Comunicação (Academia de Ingenieros, Espanha, 1990/91), o Curso de Estado-Maior e o Estágio de Estados-Maiores Conjuntos, o Curso de Operações de Apoio à Paz, o Curso de Sistema de Comando e Controlo SIACCON (Itália, 1997), o Curso de Planeamento Civil de Emergência e o NATO Senior Officers Policy Course (NATO School, 2012).

Ao longo da carreira prestou serviço em diversas unidades e estabelecimentos do Exército e das Forças Armadas, e no estrangeiro, serviu na EUROFOR (Florença/Itália, 1995-99), como Adjunto da Secção de Operações e Logística e Chefe da Secção de Procedimentos Operacionais da Repartição de Operações; e no NATO Allied Force Command (Madrid/Espanha, 2010-13), como Brigadeiro General, no desempenho das funções de Diretor do Joint Logistics Support Group.

“Cumpriu duas comissões em operações NATO: a primeira na SFOR (Força de Estabilização NATO), na Bósnia-Herzegovina, em 1998/99, como Oficial de Operações no Quartel-General da Divisão Multinacional Sudeste, e a segunda na KFOR (Força NATO no Kosovo), no 1.º semestre de 2011, como General Comandante da Força Logística (Joint Logistics Support Group) desta operação”.

Na GNR, onde esteve de janeiro de 2013 a outubro de 2018, exerceu as funções de Comandante da Unidade de Controlo Costeiro, de 2013 a 2017, de Inspetor da Guarda, de 2017 a 2018, e de 2.º Comandante-Geral, até à nomeação para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército.

Tem 24 louvores nacionais e três de entidades estrangeiras, além de várias condecorações com as Medalhas Comemorativas de Comissões de Serviços Especiais.