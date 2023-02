Professores: mais uma negociação sem acordo, Fenprof queixa-se de abuso de serviços minimos

Terminou esta quinta-feira sem acordo mais um ronda negocial entre professores e Governo. A reunião juntou à mesa, pela primeira vez, todos os sindicatos mas sem a presença do ministro da Educação.

Quem conduziu os trabalhos foi o secretário de Estado, o único a destacar avanços positivos na negociação. António Leite criticou a desvalorização da vinculação de mais 10 professores.

"Eu não sei se haverá muitos sindicatos que consideram que concretizar a vinculação de mais de 10 mil pessoas, concretizar a vinculação dinâmica, coisa que nunca foi conseguida, se acharem que isso não merece um acordozinho ficará com a avaliação de quem o fizer", afirmou.

Do lado da Fenprof, Mário Nogueira disse que, ao contrário do que se previa, o Governo não apresentou nenhum documento sobre a questão dos concursos e não tinha nenhuma resposta sobre o tempo de serviço. Já o S.T.O.P. sublinhou as desigualdades dos professores do continente face aos dos arquipélagos e a falta de pessoal não docente nas escolas.

A Fenprof anunciou hoje que vai apresentar uma queixa ao Ministério Público por alegado abuso de serviços mínimos.