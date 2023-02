Grupo de jovens é responsável por 8 ataques a imigrantes em Olhão, há um novo vídeo

Em Olhão, um grupo de jovens está a causar alarme social após vários ataques contra imigrantes asiáticos. O vídeo da agressão a um imigrante nepalês posto a circular nas redes sociais está a chocar a comunidade. As autoridades ainda não identificaram formalmente os agressores, mas o autarca de Olhão diz que na cidade já se sabe quem são, por isso, alerta para os movimentos que estão a apelar à justiça popular. Alertamos para a violência extrema de algumas imagens.

Depois de ter sido agredido com pauladas e pontapés por todo o corpo, Nirmal só voltou à rua Vasco da Gama uma semana depois do ataque. Um dos agressores ainda tentou atear fogo ao cabelo do nepalês. Saiu, pela primeira, na quinta-feira à tarde quando o vídeo se tornou viral e os amigos o foram buscar para apresentar queixa à PSP. O grupo que o cercou a 25 de janeiro, filmou e colocou o vídeo nas redes sociais.

A PSP não identificou formalmente os agressores, mas admite estar em diligências. Em Olhão, há imagens de videovigilância na rua e já se sabe que os atacantes são jovens locais entre os 16 e 19 anos.

A agressão a Nirma foi tornada pública, mas no último mês, o grupo terá sido responsável por mais ataques, 8 no total. Noutro vídeo, gravado perto das Finanças de Olhão, o mesmo grupo de jovens atirou pedras a 5 imigrantes, que conseguiram pedir a ajuda a amigos e fazer o grupo de atacantes dispersar. No dia seguinte, voltaram a perseguir uma das vítimas.

Os ataques têm ocorrido perto das 23:00 horas, quando as vítimas saem do trabalho. A Nirmal levaram-lhe os últimos 350 euros que tinha trazido do Nepal. A denúncia do caso levou vários cidadãos a procura-lo para ajuda com algum dinheiro.