Os debates quinzenais com o primeiro-ministro podem estar de regresso ao Parlamento. Em entrevista ao jornal Expresso, o líder parlamentar do PSD revelou que há consenso com o PS para voltar a este modelo de debate e que só falta "afinar" os últimos detalhes entre os dois partidos.

Há um mês, os socialistas só admitiam a hipótese de um debate mensal com a presença de António Costa.

Os debates quinzenais acabaram em 2020 depois de um acordo entre o PS e o PSD. Atualmente, o primeiro-ministro só vai ao Parlamento de dois em dois meses.

Na entrevista ao Expresso, Joaquim Miranda Sarmento recusa esclarecer o que fará o PSD se precisar do partido de André Ventura e desvaloriza os focos de tensão na bancada que lidera.