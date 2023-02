Convenção Nacional do BE marcada para 27 e 28 de maio em Lisboa

A próxima Convenção Nacional do BE vai decorrer em 27 e 28 de maio, anunciou este sábado a coordenadora bloquista, Catarina Martins, depois da reunião da Mesa Nacional do partido que tomou esta decisão.

"A Mesa Nacional decidiu convocar a Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. A XIII Convenção Nacional vai ocorrer nos dias 27 e 28 de maio em Lisboa. Hoje começa o processo convencional", adiantou aos jornalistas Catarina Martins, no final da reunião do órgão máximo entre convenções que decorreu hoje em Lisboa.

A XII Convenção Nacional do BE, a última reunião magna do partido, teve lugar em 22 e 23 de maio de 2021 e foi pela primeira vez realizada no distrito do Porto, mais concretamente em Matosinhos.

No rescaldo dos maus resultados eleitorais das últimas legislativas, nas quais o BE deixou de ser a terceira força política, perdeu metade dos votos e ficou reduzido a cinco deputados, a oposição interna chegou a pedir a antecipação da convenção nacional, mas esta vai ter o seu calendário habitual, ou seja, realiza-se com dois anos de intervalo.

O BE debateu então, no final de abril do ano passado, o seu rumo estratégico na IV Conferência Nacional, abordando a reorganização do partido e a oposição dos bloquistas à maioria absoluta do PS.