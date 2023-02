PCP vai levar ao Parlamento projeto de lei de alteração do estatuto do SNS

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, revelou este sábado que o partido vai agendar para discussão no plenário da Assembleia da República um projeto de lei que propõe a alteração ao estatuto do Serviço Nacional de Saúde(SNS).

Numa sessão pública intitulada "Em defesa do SNS e do direito de todos à Saúde", na biblioteca municipal de Viana do Castelo, Paulo Raimundo explicou que a alteração defendida pelos comunistas se "centra na eliminação das orientações mais negativas do diploma aprovado pelo Governo e na introdução das principais medidas de resposta aos problemas que o SNS enfrenta atualmente".

"Uma alteração que propõe retirar as diversas aberturas à entrega de mais serviços aos grupos privados, que propõe a dignificação e valorização dos profissionais, com o reforço da importância das carreiras, a introdução de um regime opcional de dedicação exclusiva e de normas para o incentivo à fixação em zonas carenciadas, promovendo o reforço do número de profissionais de saúde e a verdadeira autonomia dos serviços para responder às necessidades das populações", especificou.

Paulo Raimundo, que falava perante cerca de uma centena de pessoas, lembrou que no final de janeiro o PCP entregou na Comissão de Saúde "um requerimento para ouvir o ministro da Saúde, o diretor executivo do SNS e o presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o SNS e ao programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras".

O líder comunista anunciou que "face à necessidade de assegurar o acesso de todos à saúde, o PCP irá entregar iniciativas legislativas para garantir a comparticipação total de medicamentos aos idosos, aos doentes crónicos e utentes com carência económica e assegurar a gratuitidade do transporte não urgente de doentes, assegurando que todos têm acesso à deslocação em condições adequadas a consultas, tratamentos e exames de que necessitem".

"Temos a consciência dos desafios que temos pela frente. Mas também sabemos que há muitas forças disponíveis para defender o direito à saúde exigindo o reforço do Serviço Nacional de Saúde".

Insistiu na necessidade de "mobilização" de toda a sociedade, "desde os profissionais de saúde, seus sindicatos, populações, comissões de utentes, associações cívicas, e muitas personalidades que se posicionam inequivocamente na defesa do SNS".

"Desta nossa iniciativa renova-se o apelo e o compromisso a cada um para que tome nas suas mãos a defesa do SNS", afirmou depois de ter ouvido os testemunhos de profissionais da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Paulo Raimundo acrescentou que "basta olhar para a realidade da saúde privada para cair por terra todo aquele discurso bonito da neutralidade, da complementaridade, da liberdade de escolha".