PSP faz quatro detidos e apreende droga em operação em Caldas da Rainha

Neste sentido, a PSP explica que "desenvolveu no terreno uma operação policial com vista à deteção de grupos de risco que habitualmente frequentam artérias e estabelecimentos de bebidas no centro da cidade" de Caldas da Rainha.

"No decurso da referida operação foram detidos quatro homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 28 anos de idade, pelos crimes de tráfico de droga, posse de arma proibida, condução em estado de embriaguez", descrimina.

O comunicado refere que da operação resultou ainda a "apreensão de diverso estupefaciente: liamba, haxixe, ecstasy, cocaína e anfetaminas" e, além destes, "foi ainda "apreendido estupefaciente a cinco homens, no âmbito do regime contraordenacional (posse para consumo)".

A PSP de Leiria esclarece também no comunicado que foram "elaborados 17 autos de contraordenação por infrações de âmbito rodoviário e do regime jurídico da segurança privada", e do "regime jurídico que define as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de salas ou espaços destinados a dança, ou onde habitualmente se dance".

Segundo a PSP, esta operação teve ainda enquadramento legal no "regime jurídico das armas e munições e contou com o empenho de várias valências, nomeadamente da investigação criminal e fiscalização policial, de trânsito, patrulha e intervenção rápida".

Com esta "operação especial de prevenção criminal", destaca o comunicado, "o comando distrital da PSP acredita ter reforçado a tranquilidade pública da comunidade residente e que diariamente protege".

"Reiteramos que nos manteremos com especial atenção a fenómenos de criminalidade violenta e grave que afetam a segurança dos nossos concidadãos", assume a PSP.

Neste sentido, apela ainda "a toda a população para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos, pois será um forte contributo para o combate ao crime de modo mais eficaz e, assim, incriminar os seus responsáveis".