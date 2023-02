Pelo menos dois mortos e 14 feridos em incêndio num prédio na Mouraria

Um incêndio deflagrou este sábado no rés-do-chão de um prédio na Rua do Terreirinho e de acordo com os bombeiros já foi extinto. Terá provocado pelo menos dois mortos e 14 feridos, entre os quais quatro crianças.

Os feridos são ligeiros e foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São José. As quatro crianças deram entrada no Hospital Dona Estefânia.

Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, avança que as vítimas viviam todas no ré-do-chão e, quando os bombeiros chegaram ao local, os habitantes estavam a tentar auxiliar as vítimas do incêndio.

O alerta foi dado por volta das 20:35.

No local estão 50 operacionais da PSP, do INEM, do Regimento de Sapadores de Bombeiros e 20 viaturas.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.