Sala de consumo assistido no Porto com elevada procura: técnicos pedem reforço de meios

Ao fim de quase meio ano, a sala de consumo assistido do Porto foi usada para cerca de 15.000 consumos. Os técnicos pedem reforço de meios e um horário alargado para dar resposta à procura elevada. A vereadora da Saúde diz que esta resposta é positiva, mas não resolve os problemas associados ao tráfico de droga e insiste que é preciso mudar a lei.

Na sala de consumo assistido registam-se cerca de 150 consumos por dia, vigiados por técnicos durante 10 horas por dia. A sala de consumo assistido do Porto, instalada no bairro da Pasteleira permite que estejam no máximo 10 utilizadores de drogas em simultâneo, mas não chega para tanta procura.

Além do consumo injetado e fumado passam por aqui todos os dias cerca de 200 pessoas onde têm acesso a roupa, banhos, rastreios de doenças e vacinação e também orientação para serviços de saúde.

Sem os utilizadores habituais, a visita de imprensa foi organizada pela Câmara do Porto e surge depois do presidente Rui Moreira ter sido criticado por defender a criminalização do consumo na via pública.

Por causa dos consumos mais visíveis desde a demolição do bairro do Aleixo há um mês a autarquia decidiu desmantelar um acampamento nas imediações dos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres e que obrigou os técnicos a intervir.

A autarquia do Porto admite que é necessária uma resposta integrada, mas volta a insistir que o problema está na lei que descriminaliza o consumo de droga.

A lei encara o consumo de droga como um problema de saúde e social e que permitiu reduzir o número de overdoses e de injeções.

No Porto, depois de avaliados os resultados deste projeto-piloto, a autarquia tem em cima da mesa a possibilidade de avançar também com uma unidade móvel.