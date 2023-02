As ações de reflorestação da Serra da Estrela continuam para tentar recuperar a floresta que tem sido destruída por sucessivos incêndios.

É um trabalho que tem sido feito na maioria por associações florestais. Desta vez, a iniciativa decorreu no concelho de Gouveia e contou com a ajuda de técnicos do gabinete florestal da câmara e de associações florestais.