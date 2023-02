País

Rui Rocha diz que país "está a desistir" de Costa e que PR pôs Governo "a prazo"

ANTÓNIO COTRIM

Na análise do novo líder da IL, esta desistência está patente no núcleo essencial do apoio de António Costa quando se vê "professores na rua ou médicos a marcar greves", ou seja, uma "grande contestação" ao Executivo.