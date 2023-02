Greve por distritos chega ao fim, mas professores prometem mais protestos

As greves por distrito dos professores terminaram esta quarta-feira no Porto, com uma concentração na Praça D. João I. O impasse nas negociações entre sindicatos e Governo vai levar a mais protestos dos docentes, durante o ano letivo.

As greves distritais dos professores, convocadas por várias organizações sindicais, chegaram ao fim. Foram semanas de protesto de norte a sul do país, que começaram a 16 de janeiro na praça do Rossio, em Lisboa, e terminaram esta quarta-feira na Praça D. João I, no Porto.

Na agenda da mobilização dos docentes estiveram as várias propostas apresentadas ao Ministério da Educação, relacionadas com a carreira docente, as condições de trabalho e os salários.

O diálogo inicial com o Governo foi tudo menos pacífico e deu lugar a um longo silêncio. As respostas que agradam os professores tardam em chegar e a qualidade no ensino de milhares de crianças começa a estar em causa.

O cenário de novas greves e paragens até ao fim do ano letivo não está fora de hipótese.

Terminadas as greves distritais, está agora marcada para o próximo sábado uma manifestação nacional nas ruas de Lisboa.