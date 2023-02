O que tem a Netflix a perder com o fim da partilha gratuita de contas?

A Netflix vai proibir a partilha de contas sem custo associado em Portugal, Espanha, Canadá e Nova Zelândia e isso poderá ter consequências negativas para a plataforma de streaming, de acordo com a Forbes.

A plataforma de streaming tem comunicado que muitas das suas perdas de lucro se devem à partilha de contas de forma gratuita, o que inibe o crescimento de novas subscrições - algo que estagna o lucro, ou aumenta o prejuízo da plataforma.

Para colmatar essa perda de lucro, a Netflix resolveu implementar uma nova gestão de perfis, ao não permitir a partilha de conta fora da mesma residência.

Agora, os assinantes terão de pagar uma taxa para adicionar um novo usuário à sua conta. Da mesma forma, esses utilizadores serão obrigados a assistir à Netflix uma vez por mês no Wi-Fi principal do gestor da conta para registar consistência no endereço de residência.

Mas será que os benefícios desta nova funcionalidade são maiores que os prejuízos?

Mais contas canceladas do que criadas

Uma das principais consequências desta nova funcionalidade poderá ser mais cancelamentos das subscrições devido ao pagamento de taxa ou obrigatoriedade de pagar uma conta individualmente.

Num ano em que os custos de vida, as taxas de juro estão a aumentar, a par da inflação, será difícil para a plataforma esperar mais lucro desta funcionalidade.

Crescimento das contas com publicidade

A segunda consequência previsível será o aumento das subscrições do plano mais barato com publicidade entre a visualização do conteúdo da plataforma de streaming.

Este novo plano foi lançado recentemente pela Netflix e custa 5,49 euros por mês, menos de metade de uma assinatura normal - mas, por enquanto, este plano ainda nem sequer está disponível em Portugal.

Beneficiar outras plataformas

As outras plataformas de streaming só têm a beneficiar com esta aposta arriscada da Netflix e estão atentas às suas consequências.

Se se confirmar que, com esta nova funcionalidade, a Netflix perderá subscritores e lucro, não há dúvida que as outras plataformas vão oferecer pacotes especiais para atrair esses “desertores”.

A reação dos consumidores influencia os investidores

O comportamento e a reação dos consumidores pode influenciar fortemente o desempenho da empresa na bolsa, nomeadamente as ações da Netflix podem estar em risco e o interesse dos investidores pode desaparecer.

O novo plano

A Netlix vai proibir a partilha de contas sem custo associado em Portugal, Espanha, Canadá e Nova Zelândia. Se o quiser fazer, tem de ter o plano Standard ou Premium e terá de pagar mais 3,99€ por pessoa.