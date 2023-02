Estudantes que abusaram sexualmente de jovem em Viseu começaram a ser julgados

Começaram a ser julgados os quatro estudantes de São Tomé e Príncipe acusados de ter abusado sexualmente de uma jovem em Viseu. O julgamento decorre à porta fechada a pedido da vítima que manifestou ainda vontade de não se cruzar com os agressores na sala de audiências.

O caso remonta a março do ano passado, os quatro arguidos conheceram a vítima numa discoteca da cidade de Viseu. Visivelmente embriagada, foi levada para casa dos agressores onde acabou por ser abusada sexualmente à vez.

Apesar das tentativas para conter os atos sexuais através de apelos, os agressores não pararam. A jovem, à data de 18 anos, acabou por sofrer diversos ferimentos, que obrigaram a receber tratamento médico.

Os arguidos com idades entre os 18 e 22 anos são estrangeiros, estavam em Viseu ao abrigo de um acordo com Portugal para estudantes de São Tomé. Estão em prisão preventiva desde a detenção pela Polícia Judiciária e começaram agora a ser julgados pelo coletivo de juízes do Tribunal de Viseu.

Estão acusados de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, pesando no processo o facto de terem agido em conjugação de esforços para satisfazer o prazer sexual.

O julgamento decorre à porta fechada, a pedido da vítima, que perante a necessidade de voltar a relatar os factos em tribunal manifestou vontade e não se cruzar com os arguidos na sala de audiências.