"Eu não me chamo António Costa": Montenegro garante que só será primeiro-ministro se vencer eleições

O líder do PSD diz que só quer ser primeiro-ministro se vencer as eleições legislativas e descarta uma geringonça à direita para chegar ao poder. Já se o PSD vencer, mas precisar do Chega para ter maioria, o líder do PSD continua sem comprometer.

"Eu não me chamo António Costa. Eu não vou ser primeiro-ministro se o povo português não confiar maioritariamente em mim. Eu estou aqui à procura da confiança do povo português. Eu não estou aqui à procura de ser primeiro-ministro com arranjos parlamentares. Isso é o caminho do doutor António Costa", disse Luís Montenegro.

Depois de afirmar que a sua política "são as pessoas", Montenegro comentou: "Antes eles falassem das pessoas em vez de andarem a falar disso. Portanto, a resposta é objetiva. Claro que eu não me vou sentar a discutir essas coisas com ninguém. Não é com o doutor Ventura. Eu não vou discutir isso com ninguém (...), a não ser (...) com a 'minha gente'. E a 'minha gente' são os portugueses que andam na rua, são os portugueses que todos os dias têm dificuldades".

Perante a insistência dos jornalistas sobre um possível diálogo com o partido Chega, respondeu que "o assunto não tem nenhuma prioridade política".