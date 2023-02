Contingente português parte para o Chile para ajudar no combate aos fogos

Portugal vai enviar hoje para a Província de Concepción, no Chile, um contingente de 144 pessoas, entre bombeiros, militares da GNR e pessoal médico, para ajudar a combater os fogos florestais que assolam aquele país, revelou a Proteção Civil.

Este contingente, apelidado de Força Operacional Conjunta e coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sai do Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa, às 22:00 horas num avião comercial com destino à província de Concepción, na região de Bío-Bío, no Chile, referiu, em comunicado.

Esta equipa portuguesa é composta por 144 operacionais da ANEPC, da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), das corporações de bombeiros da região de Lisboa e Vale do Tejo e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou.