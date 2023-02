A Fenprof acredita que o protesto desta tarde em Lisboa pode vir a ser um dos maiores de sempre. O S.TO.P., que tem uma greve ainda a decorrer nas escolas, não faz parte da organização mas já confirmou presença. No Expresso da Meia-Noite da SIC Notícias, na véspera desta manifestação, o deputado socialista Porfírio Silva deixou no ar uma esperança.

O socialista admite que o Governo pode ir mais longe nas negociações com os professores. “Identificámos dois problemas específicos dos professores e que se não resolvermos isso não vamos de facto resolver nada. O que queremos transformar foram respostas mais ou menos pontuais, muitos professores que vincularam [fizeram-no] em vinculações extraordinárias e é preciso encontrar um mecanismo permanente para isso", destacou.

“Agora haverá outras questões além dessas que têm também de ser resolvidas. (…) [Agora] mão concebo que um Governo comece uma negociação e só esteja disponível a fazer aquilo que propõe inicialmente. Acredito que haja do lado do Governo margem para ouvir as coisas e ver que outras coisas podem ser feitas”, afirmou Porfírio Silva.