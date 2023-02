Decisão instrutória do processo "Máfia do Sangue" arranca a 3 de março

A decisão instrutória do processo “O Negativo”, conhecido como “Máfia do Sangue” arranca no dia 3 de março. O juiz Ivo Rosa vai anunciar se o antigo administrador da Octapharma e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro, vão ou não a julgamento.

O processo está centrado num alegado esquema de corrupção que terá permitido elevados lucros para a farmacêutica através do fornecimento de plasma do sangue e hemoderivados, entre 1998 e 2013. O Estado terá sido lesado em mais de cinco milhões de euros.

A fase de instrução do processo começou em janeiro de 2022.