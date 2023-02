Há ambulâncias retidas "por tempo interminável" no Garcia de Orta

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) denunciou que estão ambulâncias retidas "por tempo interminável" nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, com esperas para a triagem de uma hora e meia.

"Lamentavelmente, continuamos a ter meios dos Serviços Médicos de Emergência retidos por tempo interminável nos Serviços de Urgência, com esperas para triagem hospitalar de cerca de 01:30", lê-se num comunicado divulgado ao início da noite.

Fonte da instituição disse desconhecer se outros hospitais estão com situações idênticas, mas admite que sim porque estavam, pelas 20:45 nas urgências do Garcia de Orta, ambulâncias de Cascais, do Estoril (Cascais) e do Zambujal (Amadora).

Para a ANTEM, esta situação é "profundamente lamentável", "incomportável para os pacientes" e "absolutamente insustentável para os Serviços Médicos de Emergência, debilitando a sua capacidade de resposta, já enfraquecida".

Desta forma, a ANTEM constata que o "Sistema Integrado de Emergência Médica é incapaz de responder adequadamente".

“Esta situação evidencia que o Sistema Integrado de Emergência Médica não é tão eficaz como se faz crer e acarreta um constrangimento muito maior ao ineficaz serviço que temos”.

A mesma fonte alertou ainda para as condições em que são mantidos os doentes, uma vez que as macas dos bombeiros "não são dotadas do conforto e comodidade que os doentes precisam para estarem lá horas".