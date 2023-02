Francisco Pinto Balsemão foi distinguido ao início da noite como Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusófona. No discurso de agradecimento, alertou para os riscos que a democracia corre com os atropelos à liberdade e que não se compreende como a coexistência de um Governo maioritário e de um Presidente da República interveniente não consiga dar largos passos na boa direção do país.