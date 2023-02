PSP intensifica policiamento durante fim de semana do Carnaval

A PSP lança entre sexta e terça-feira a operação "Polícia Sempre Presente: Carnaval em Segurança 2023" nas estradas do continente e ilhas da sua área de responsabilidade, sobretudo dedicada ao excesso de velocidade e consumo de álcool.

Durante o período carnavalesco, a PSP divulgou esta quinta-feira que vai aumentar a sua presença na via pública, "reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos".

Os principais desfiles a acompanhar pela PSP, e onde aquela autoridade espera que haja maior concentração de pessoas, "decorrem nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Funchal, Ovar, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Peniche, Marinha Grandes, Braga, Figueira da Foz, Tomar, Abrantes e Barreiro, entre outras".

Haverá também um incremento da visibilidade policial junto aos estabelecimentos de diversão noturna, que serão alvo de ações de fiscalização, para garantir o cumprimento de licenciamentos e averiguar as situações de venda de álcool e tabaco a menores.

"Uma vez que a época de folia propicia o consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, adoção de comportamentos de risco para a segurança rodoviária de todos os utentes da via, serão realizadas operações de fiscalização rodoviária, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança", refere a PSP.