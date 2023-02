Justiça portuguesa acusa 21 suspeitos de pertencerem a carteis de drogas do Brasil e da Colômbia

O Ministério Público acusou esta exta-feira 21 arguidos, três são empresas, pelos crimes de tráfico de estupefacientes. associação criminosa, detenção de arma proibida e branqueamento de capitais.

Rúben Oliveira é o único dos detidos que, por questões de segurança, aguarda julgamento na prisão de alta segurança de Monsanto, tendo apenas duas horas por dia fora da cela. É considerado o maior traficante português e o cérebro de toda a rede criminosa cuja atividade passaria, em grande parte, pela alegada parceria com o brasileiro Sérgio Carvalho, major de carreira.

Sérgio Carvalho foi detido na Hungria no final do ano passado por fortes suspeitas de introduzir na europa mais de 45 toneladas de cocaína.

Rúben Oliveira, mais conhecido por Xuxas, tinha autorização de resistência no Dubai onde vivia com um património avaliado em vários milhões. Xuxas foi apanhado com mais de 300 quilos de cocaína escondidos num carregamento de fruta e, entretanto, libertado com vigilância eletrónica.

Da estrutura da rede criminosa sete ainda permanecem em prisão preventiva.

Segundo a acusação com mais de 300 páginas, a que a SIC teve acesso, os mais de mil quilos de cocaína apreendidos terão chegado a Portugal através dos portos de Sines, Setúbal e sobretudo do aeroporto de Lisboa, controlados por Xuxas, de acordo com a investigação.

A droga que tinham como origem no Brasil e na Colômbia era transportada escondida em contentores.

A acusação garante que os suspeitos tinham ligações com o Comando Vermelho e com o cartel de Medellin, das maiores organizações criminosas.