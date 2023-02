Ministra da Habitação: casa vazia em bom estado no Porto ou Lisboa pode ser arrendada coercivamente

A ministra da Habitação avançou esta quinta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que qualquer casa devoluta, ou seja, vazia há mais de um ano, em bom estado, pode ser arrendada coercivamente no Porto ou em Lisboa.

O esclarecimento vem na sequência das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo. No quadro do Programa Mais Habitação, será adotado um regime de “arrendamento compulsivo” das casas devolutas que prevê que caberá ao Estado ou ao município "pagar ao proprietário a renda que é devida" e cobrar "a renda que resulta do subarrendamento" que fará depois.