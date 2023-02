Morreu o economista e ex-ministro João Salgueiro

Morreu esta sexta-feira o economista e antigo ministro do Estado e das Finanças João Salgueiro, aos 88 anos. Foi ainda vice-governador do Banco de Portugal e também membro do PSD pelo círculo do Braga.

João Salgueiro foi ministro de Estado, das Finanças e do Plano no VIII Governo Constitucional, de Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983. Em 1985 concorreu contra Aníbal Cavaco Silva à liderança do PSD, para quem viria a perder.

Presidente Marcelo evoca com saudade “ um dos mais brilhantes economistas”

O Presidente da República reagiu à morte de João Salgueiro, evocando-o como “um dos mais brilhantes economistas” e destacando o papel “particularmente importante” no setor bancário público e no Ministério das Finanças.

“Teve um papel particularmente importante no planeamento económico, no nascimento das regiões plano, que viriam a dar origem às CCDR, na tentativa, falhada, de modernização no tempo de Marcello Caetano, no setor bancário público nos anos 70 e 80, no Ministério das Finanças, na liderança de uma das mais importantes sensibilidades dentro do PPD-PSD e, durante 50 anos, na SEDES, de que foi inspirador, presidente e figura tutelar, na transição para a Democracia e até ao século XXI”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.

Recorde-se que João Salgueiro foi condecorado em 2021 pelo Presidente da República com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique.