Professores intensificam protestos em dia de negociações

Os professores intensificaram esta sexta-feira os protestos em todo o país, no mesmo dia em que os sindicatos se reúnem com o Ministério da Educação.

Os docentes estão revoltados com as recentes palavras e atuação do Governo e garantem que não vão desistir.

Professores e Governo reúnem-se para a segunda reunião da quinta ronda negocial de um processo que começou a ser discutido em setembro e tem decorrido em ambiente de forte contestação.

Em cima da mesa está um novo modelo de recrutamento e colocação de docentes. No entanto, os sindicatos já anunciaram que as reivindicações vão continuar enquanto o ministério não se comprometer a negociar outras matérias, como é o caso da recuperação faseada do tempo de serviço congelado.