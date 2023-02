Desfile noturno das escolas de samba de Estarreja inicia a época dos grandes corsos de Carnaval

O desfile noturno das escolas de samba de Estarreja saiu sexta-feira à rua, abrindo a época dos grandes corsos de Carnaval.

Aos aficionados do samba Estarreja ofereceu uma noite exclusivamente de carnaval brasileiro. Foram duas horas cheias de ritmo e sensualidade.

O desfile noturno é a grande montra das escolas de samba que se submetem ao olhar exigente de um júri. A classificação determina o lugar que cada escola ocupará nos grandes corsos do ano seguinte.



O sítio do Carnaval, no parque da cidade, criado há cinco anos, favoreceu o espectáculo e a fluidez dos desfiles.

Depois do interregno forçado pela pandemia, a cidade espera receber uma enchente de folia.



O Carnaval de Estarreja representa um investimento de 375 mil euros. Nos corsos de Domingo Gordo e de terça-feira de Carnaval vão desfilar mais de mil figurantes com 12 carros alegóricos.