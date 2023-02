Exploração de imigrantes na agricultura intensiva: Catarina Martins diz ser um "desastre humano"

Catarina Martins lembrou, este sábado, que as empresas de agricultura intensiva continuam a contratar muitos imigrantes, que vivem em péssimas condições. Num encontro no Fundão, a coordenadora do Bloco de Esquerda classificou a situação como um desastre.

Uma realidade dura que não afeta apenas o Alentejo. O Bloco de Esquerda considera que é urgente travar as consequências da agricultura intensiva, nomeadamente ao nível da qualidade de vida dos imigrantes.

No Fundão, durante um encontro para falar do interior, Catarina Martins lançou também críticas às medidas do Governo para a Habitação.

Para Catarina Martins - que está de saída da liderança do partido - os portugueses não querem esperar mais. Querem uma economia justa e sem especulação imobiliária.