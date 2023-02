Na audição parlamentar desta quarta-feira, pedida pela Iniciativa Liberal sobre a rutura de medicamentos, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos(ADIFA) pediu mais apoios e um sistema de partilha de informação entre todos os intervenientes na cadeia para evitar situações de rutura.

O presidente executivo da ADIFA, Nuno Flora, sugere controlar a falta de medicamentos nas farmácias através de um modelo de gestão da informação em toda a cadeia.

O responsável deu como exemplo o facto de a ADIFA não ter conhecimento sobre o nível de serviço da distribuição farmacêutica; do serviço da indústria; da procura nacional e o stock nas farmácias. Para estes problemas, apresentados na comissão de saúde, Nuno Flora apresentou soluções:

"O que deixamos aqui como sinal de solução era procurar a integração destes sistemas entre a indústria farmacêutica, a distribuição farmacêutica e as farmácias, conhecimento do nível de stock a cada um dos passos da cadeia, conhecimento do nível de serviço em cada um dos passos da cadeia, sob a supervisão do Infarmed", sugeriu o presidente da ADIFA.

Nuno Flora manifestou também o descontentamento com a ausência de apoios pela parte do Estado. “Neste período de Covid e de crise energética, o setor da distribuição de medicamentos não teve um apoio que fosse do Estado ou do Governo, ou qualquer outra entidade”, vincou.