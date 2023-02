Imigrantes vivem em tendas debaixo de viaduto no Porto

Vivem debaixo de um viaduto em Campanhã, paredes meias com o comboio e o rio. São cerca de 30 migrantes de Marrocos, Tunísia e Argélia, que há vários meses fazem de tendas casa.

Num relato à SIC, um dos migrantes explicou as principais dificuldades que é viver nesta situação.

"Não há eletricidade, não temos água para tomar banho. As pessoas que trabalham, depois do trabalho vêm para cá e vão fazer o quê? Precisam de tomar banho para trabalharem no dia seguinte.", disse.