Mulher de 43 anos morre após ter sido esfaqueada em Gondomar

Uma mulher de 43 anos morreu esta quarta-feira, em Gondomar, no distrito do Porto, depois de ter sido esfaqueada, tendo o suspeito do crime se entregado horas depois numa esquadra em Gaia, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Segundo a fonte, o alerta para o incidente foi dado pelas 09:25 e quando os agentes policiais chegaram ao local, na rua dos Combatentes da Grande Guerra, onde já estava uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o óbito já havia sido declarado.

Entretanto, horas depois o alegado autor do crime, um homem de 47 anos, entregou-se numa esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia, referiu.