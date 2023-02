Padre de Évora encontrado morto a mais de 500 quilómetros de casa

O padre José António Gonçalves, de 57 anos, foi encontrado morto pelas 21:00 desta terça-feira pela GNR de Braga, a mais de 500 quilómetros da residência. A informação foi já confirmada pela Arquidiocese de Évora.

“O P. José António Gonçalves, de 57 anos de idade, faleceu em Terras de Bouro, ao final do dia 21 de fevereiro. O corpo do sacerdote foi encontrado sem vida”, lê-se no comunicado.

Um veículo estacionado nas imediações da barragem de Vilarinho da Furna, em Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, chamou a atenção da GNR de Braga, tendo sido encontrado, posteriormente, o corpo do padre de Borba, apurou a SIC Notícias junto a autoridade.

Segundo a Arquidiocese de Évora, José António Gonçalves nasceu a 28 de março de 1965, tendo sido ordenado sacerdote a 2 de julho de 1989, na Arquidiocese de Évora.

Atualmente era pároco de Santiago de Rio de Moinhos (concelho de Borba), mas passou por várias paróquias da Arquidiocese, “nomeadamente Cano, Santa Vitória do Ameixial, São Bento do Ameixial, Samora Correia, Santo Estêvão, Azervadinha, Rebocho, Biscainho, Branca, Alcácer do Sal, Santa Catarina de Sítimos, Santa Susana, São Cristóvão, Elvas e agora em Santiago de Rio de Moinhos”, lê-se na nota publicada esta quarta-feira na página da Arquidiocese.

José António Gonçalves foi ainda professor no Instituto Superior de Teologia de Évora.