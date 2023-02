Chega e Iniciativa Liberal criticaram esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros por ter anunciado que o Presidente brasileiro vai discursar nas comemorações do 25 de Abril, considerando "um desrespeito" pelo Parlamento e um "atropelo inaceitável".

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou, em Brasília, que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, vai discursar na Assembleia da República na sessão solene do 25 de Abril.

O que diz o Chega

O presidente do Chega levantou a questão no plenário, antes do final da sessão, interpelando o presidente em exercício, Adão Silva, do PSD.

André Ventura afirmou que "o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, acaba de anunciar que discursará nesta casa o Presidente brasileiro sem que a sua pessoa, o presidente em exercício, ou qualquer grupo parlamentar tenha sido ouvido", referindo não ter conhecimento deste convite.

O líder do Chega considerou que esta situação "é um desrespeito enorme pela Assembleia da República" e "uma vergonha".

"É um pouco desrespeitoso ser um ministro, e não vossa excelência, a anunciar quem discursa nesta casa", apontou.

Sem o presidente da Assembleia da República presente no hemiciclo, o vice-presidente Adão Silva afirmou que Augusto Santos Silva "seguramente dará as explicações que entender, e prevalece, como é sabido, e sempre, a conferência de líderes sobre esta matéria de agendamento de quem fala e o que se agenda e o que se debate no parlamento".