Centro Hospitalar do Algarve recebe donativo de 1,5 milhões de euros

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu uma doação de 1,5 milhões de euros, que vai aplicar em projetos considerados "estruturantes" nas áreas da Pediatria, da procriação medicamente assistida e da Oftalmologia, anunciou a unidade de saúde.

Entre os projetos que serão apoiados com a doação da Fundação Dieter Morszeck estão "o Centro de Desenvolvimento Pediátrico e Reabilitação Intensiva, a nova estrutura para a criação de raiz da Procriação Medicamente Assistida (PMA), e múltiplas melhorias na Oftalmologia", precisou o CHUA num comunicado.

A contribuição da fundação foi formalizada na quarta-feira, com a assinatura de um protocolo, no hospital de Faro, numa cerimónia que contou com a totalidade do conselho de administração do centro hospitalar de referência do distrito de Faro, com Dieter Morszeck e com o cônsul honorário da República Federal da Alemanha, Alexander Rathenau.