Dois detidos e 100 fardos de haxixe apreendidos na foz do Guadiana

A GNR, em colaboração com a Guardia Civil espanhola, deteve na quarta-feira. na foz do Rio Guadiana. dois homens, de 19 e 52 anos, e apreendeu duas embarcações e cerca de uma centena de fardos de haxixe, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado, a GNR refere que a operação foi feita no âmbito da vigilância da costa e do combate ao tráfico de droga por via marítima, tendo sido apreendida uma embarcação de alta velocidade, com 12 metros de comprimento e três motores, aproximadamente 100 fardos de haxixe, e uma embarcação de recreio, com cinco metros e "um motor de alta potência".

"Após um alerta das equipas de vigilância da Guardia Civil para uma embarcação de alta velocidade, foram desenvolvidas diligências que permitiram a interceção, com a colaboração da equipa de patrulhamento e interceção marítima do subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António", lê-se na nota.

Segundo a GNR, a embarcação suspeita já se encontrava em seco quando os militares chegaram ao local, sem tripulantes a bordo e em território espanhol, tendo os agentes verificado "a presença de pequenas embarcações nas proximidades, que procuraram encetar fuga da GNR por via marítima".

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, através do subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, intercetou uma dessas embarcações, de pavilhão espanhol, com dois tripulantes suspeitos.