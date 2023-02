No final de janeiro, estavam 665 pessoas internadas em hospitais, sem estarem doentes.

São os chamados doentes sociais, que já tiveram alta e aguardam lugar em lares ou em unidades de cuidados continuados para reabilitação.

O hospital com mais doentes sociais é o Fernando da Fonseca, na Amadora. No total, 85 pessoas continuam à guarda do hospital Amadora-Sintra. ,

Em segundo lugar, surge o Hospital São José que, de acordo com o Diário de Notícias, tem 28 idosos internados exclusivamente por questões sociais. Um dos idosos está à espera há quase seis meses.

No Norte, o Santo António é o hospital com mais doentes sociais, seguindo-se o São João.