A ideia do estudo, conduzido por Piotr Sorokowski, da Universidade de Wrocław (Polónia), e publicado no mês do amor, era perceber onde estão no mundo os casais mais apaixonados. A pesquisa permitiu concluir quem vivem em países mais multiculturais, com melhor qualidade de vida e maior igualdade de género, são mais românticos. E sabe que país ocupa a 3.ª posição? Não, não é França mas sim Portugal.

Em contrapartida, no fim da tabela, com as pontuações mais baixas encontramos a Áustria, Jordânia, Coreia do Sul, Uganda e Paquistão. De referir que o Reino Unido não foi incluído neste estudo.

O investigador Piotr Sorokowski aponta, citado pela New Scientist, que o índice de desenvolvimento do país está intimamente ligado a “pontuações de amor” mais elevadas. Ou seja, quanto melhor forem as condições de vida, melhor será também o relacionamento com o parceiro(a).

Outro fator importante foi a igualdade de género. O que, admite o estudo, pode estar relacionado com o facto de nesses países, as mulheres terem mais autonomia para escolher os(as) parceiros(as), destaca Sorokowski.

O estudo concluiu ainda que participantes de culturas mais abertas, que enfatizam o bem da comunidade, tendem também a ter "pontuações de amor" mais altas do que países mais “fechados”. Sorokowski sustenta que pessoas de sociedades multiculturais tendem a ser mais altruístas em relação aos parceiros, o que pode levar a laços mais fortes.

Os países mais românticos:

Hungria Malásia Portugal Estados Unidos Itália Eslovénia México Índia Austrália Polónia

Os países menos românticos: