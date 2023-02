Providência cautelar trava construção de resort de luxo em Tróia

As obras de construção do resort de luxo em Tróia, propriedade da filha do fundador da Zara, estão para já suspensas.

O Tribunal de Beja aceitou uma providência cautelar interposta pela plataforma Dunas Livres, que quer travar a construção do hotel e dos aldeamentos turísticos de luxo.

As obras arrancaram o ano passado, nos perto de 200 hectares de duna junto a praias selvagens de Tróia. Dentro de dois anos previa-se que nascesse naquele local um hotel e três aldeamentos turísticos de luxo, mas as máquinas terão agora de parar, pelo menos temporariamente.

A empresa promotora tem como parceira a herdeira do fundador da Zara e da Massimo Dutti, uma das mulheres mais ricas da Europa. Os terrenos foram comprados à Sonae, em 2020.

Desde então que ambientalistas tentam travar as obras de construção, que o próprio Instituto de Conservação da Natureza considerou que têm um impacto negativo nos sistemas ecológicos, com riscos para a dinamização da orla costa costeira.

A construtora diz que tem projeto para reduzir os danos, mas os ambientalistas duvidam.