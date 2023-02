Semana arranca com greve nos comboios

A semana arranca com a greve dos trabalhadores da CP – Comboios de Portugal. Entre 27 de fevereiro e 2 de março, são esperadas perturbações na circulação de comboios até quinta-feira.

Nos próximos quatro dias, está prevista apenas a circulação de 25% dos comboios programados.

Segundo um comunicado divulgado no site da CP, "ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h00 do dia 27 e as 23h59 do dia 2 de março de 2023".

Foram decretados serviços mínimo e os horários podem ser consultados na página oficial da transportadora.

Os clientes que já tenham comprado bilhetes para o Alfa Pendular, Intercidades, bem como para os serviços Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso "no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

A mesma informação da CP adianta ainda que o reembolso pode ser pedido nas bilheteiras ou através do site cp.pt, através do preenchimento de um formulário online, com o envio da digitalização do original do bilhete, bem como indicação do nome, morada, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve.

A greve foi convocada por 10 sindicatos do setor: SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE e SNTSF.

Os trabalhadores exigem aumentos salariais compatíveis com a taxa de inflação média do ano passado.