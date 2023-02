Com máquinas de TAC avariadas, Hospital de Viseu encaminha doentes para Coimbra

O Hospital de Viseu tem as duas máquinas de TAC avariadas e os doentes estão a ser encaminhadas para Coimbra. A administração garantiu à SIC que está a resolver o problema.

No fim de semana, um dos dois aparelhos de TAC do Hospital de Viseu deixou de funcionar e, algumas horas depois, também avariou o segundo. Apesar de serem equipamentos antigos, em relação à evolução deste tipo de tecnologia no mercado, a idade dos aparelhos não estará diretamente relacionada com os problemas detetados.

Sem recursos para fazer o apoio ao diagnóstico, o Hospital de Viseu recorreu ao funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde e começou a encaminhar os doentes para o serviço de urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Como hospital de referência para parte da população da Guarda e Covilhã, pelos serviços de imagiologia e radiologia do Hospital de Viseu, passam em média cerca de uma centena de utentes para fazerem TAC.

A solução para dar resposta aos utentes passou pelas transferências interhospitalares que poderão estar terminadas até final do dia, já que a administração garantiu a SIC que já estão a decorrer os trabalhos de substituição da ampola interna dos aparelhos de TAC.