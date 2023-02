De Lisboa ao Porto: como a greve na CP afetou a vida de milhares de passageiros

Entre os clientes da CP que se foram juntando na estação à espera do próximo comboio ouviu-se algum descontentamento com a falta de soluções.

No Porto, o cenário foi semelhante com muitos passageiros descontentes devido à paralisação. Durante a manhã, foram poucos os comboios que passaram pela estação de Campanhã. Apenas as viagens previstas nos serviços mínimos, à volta de 25%, acabaram por se realizar.

Os trabalhadores da CP deram hoje início a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até 02 de março, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP alertou na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00:00 de 27 de fevereiro e as 23:59 de 02 de março, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para dois daqueles dias.

Na origem do comunicado da CP - Comboio de Portugal está a greve convocada pelos Sindicatos SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE para os dias 27 de fevereiro e 01 de março e pelo SNTSF para os dias 28 de fevereiro e 02 de março.

Pode pedir reembolso

Os clientes que já tenham comprado bilhetes para o Alfa Pendular, Intercidades, bem como para os serviços Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso "no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

A mesma informação da CP adianta ainda que o reembolso pode ser pedido nas bilheteiras ou através do site cp.pt , através do preenchimento de um formulário online, com o envio da digitalização do original do bilhete, bem como indicação do nome, morada, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve.

Os bilhetes podem ser revalidados gratuitamente nas bilheteiras ou em myCP, caso tenham sido comprados online ou através da aplicação da CP, até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente.