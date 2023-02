Ministro admite graves problemas no acesso a cuidados de saúde no litoral alentejano

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, visitou esta segunda-feira os centros de saúde dos cinco concelhos do litoral alentejano a propósito da iniciativa Saúde Aberta, onde admitiu que há falhas no sistema de saúde e têm de ser solucionadas.

Atrair mais jovens e também mais médicos para uma região onde a falta se sente cada vez mais é um dos principais objetivos do ministro.

De visita ao centro de saúde da Comporta, Manuel Pizarro, reconheceu as fragilidades do serviço nacional de saúde no Alentejo Litoral.

"São apenas 5 concelhos, mas são de uma área geográfica imensa, onde habitam mais de 100 mil pessoas e onde persistem problemas graves de acesso aos cuidados de saúde.", afirmou o ministro da saúde.

Quem mora na Comporta fala das frequentes dificuldades em conseguir marcar uma consulta. "Temos que vir para aqui de madrugada", diz à SIC um dos testemunhos que relata ainda que a periodicidade das consultas vai mudando sem qualquer aviso.

A falta de médicos não é o único problema para os utentes.

"Faltam umas instalações para quando está a chover e quando está frio estarmos abrigados", descreve uma utente do centro de saúde.

Manuel Pizarro garante que em conjunto com médicos, enfermeiros, utentes e autarcas pretende encontrar soluções rápidas para os problemas do SNS.

"Vão sair seguramente medidas concretas que nos próximos meses vamos adotar em conjunto com os autarcas para alcançar aquilo que todos pretendemos. Com o PRR foi possível encontrar financiamento para fazer com que os cinco centros de saúde, as cerca de 30 extensões de saúde que existem esta região sejam todas requalificadas", garantiu.

Um dos vários problemas que afeta a região e que Manuel Pizarro acredita que vão ficar resolvidos ao longo deste ano.