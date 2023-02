Ministro admite "encerramento" de serviços no hospital de Loures

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) avançou à RTP, que a partir do próximo mês, a urgência de pediatria do hospital de Loures vai encerrar à noite e durante os fins de semana devido à falta de profissionais. Confrontado com esta questão, o ministro da Saúde rejeitou o eventual fecho explicando que em curso está um novo modelo de urgências. Mas, hoje, Manuel Pizarro admitiu que março trará problemas aos utentes de Loures.

Ainda assim, vincou, que na próxima semana será apresentado o plano de regularização destas urgências. “Na próxima semana vai ser anunciado um plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), designadamente na península de Setúbal mas também em torno da capital da cidade de Lisboa. Isso não significa que não haja entretanto outros constrangimentos”, reconheceu.

“Sim, é verdade que no caso do hospital de Loures, o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo apenas porque não há disponibilidade de profissionais. Essa é, aliás, uma das razões que nos leva a essa medida de reorganização que há-de ser anunciada na próxima semana e que é infelizmente, do meu ponto de vista, antecipada no caso da urgência de pediatria do hospital de Loures”, explicou.

Perante estes constrangimentos, o que devem fazer os utentes de Loures que precisem de recorrer às urgência de pediatria? Na resposta aos jornalistas, o ministro da Saúde lembrou que “a rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a assegurar uma resposta às necessidades das pessoas”, sendo alternativas a Loures, disse, as urgências pediátricas, por exemplo, do hospital de Santa Maria, o Dona Estefânia, e o São Francisco Xavier.